Arbeitszeit-Revolution? Acht-Stunden-Tage könnten bald Geschichte sein

Berlin - Der klassische Acht-Stunden-Arbeitstag könnte bald der Vergangenheit angehören.

Der gewöhnliche Acht-Stunden-Arbeitstag könnte schon bald der Vergangenheit angehören. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die BILD berichtet, liegt dem Boulevardblatt ein exklusives Papier vor, das die Arbeitszeiten in Deutschland flexibler gestalten soll.

Demnach plant die Bundesregierung offenbar, im Rahmen der am Mittwoch im Bundeskabinett zu beschließenden Tourismusstrategie künftig "die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit" einzuführen.

Die geplante Regelung soll vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Eltern könnten dadurch längere Arbeitsblöcke einlegen, um anschließend freie Tage oder Stunden zur Verfügung zu haben. Auch Freizeitaktivitäten ließen sich so flexibler planen.

Besonders im Tourismus und Gastgewerbe, wo unregelmäßige Arbeitszeiten üblich sind, würde die neue Flexibilität spürbare Entlastung bringen. Das Gesetz würde jedoch auch branchenübergreifend gelten.