Ex-Ministerin über den Fall Liebich: "Selbstbestimmungsgesetz schnellstmöglich abschaffen"

Pilsen/Chemnitz - Der Fall der Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich (55) sorgt für heftige Debatten. Kritiker werfen Liebich vor, das Geschlecht nur gewechselt zu haben, um das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung vorzuführen. Ex-Familienministerin Kristina Schröder (48, CDU ) fordert nun, das Gesetz abzuschaffen.

Die Ampel-Regierung wollte es so: Seit November 2024 kann jeder sein Geschlecht wechseln - ohne ärztliches Attest oder psychologische Begutachtung. Zwar gab es im Bundestag massive Kritik an dem Vorhaben, doch das Gesetz kam. Nun kocht die Debatte allerdings wieder hoch - und zwar durch Marla-Svenja Liebich. Hintergrund: Die 55-Jährige wurde unter dem Vornamen Sven zu anderthalb Jahren Knast verurteilt. Durch das neue Ampel-Gesetz wechselte Liebich das Geschlecht, trat seitdem immer wieder im Frauen-Look auf. Womöglich kommt die Rechtsextremistin, die aktuell im Tschechen-Knast sitzt , bei einer Auslieferung in die Frauen-JVA in Chemnitz. Die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder spricht im Gespräch mit der "WELT" von einem "Skandal". "Das ist für die weiblichen Insassen (...) absolut nicht zumutbar", sagt die 48-Jährige. Aber: Auch ein Neonazi wie Liebich dürfe das Gesetz anwenden. "Ich sehe keinen Missbrauch. Er gebraucht das Gesetz, wie es der Gesetzgeber beschlossen hat", so Schröder.

Kristina Schröder (48, CDU) war von 2009 bis 2013 Familienministerin. Sie kritisiert das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung scharf. © Bernd von Jutrczenka / dpa / dpa

Das Gesetz gebe keine Möglichkeit, an einem "Geschlechter-Tausch" zu zweifeln. "Denn, wenn man das Geschlecht von der Einschätzung dritter Personen loslösen will, dann kann man nicht in einem bestimmten Fall, in dem es einem nicht passt, sagen: 'Aber hier zweifle ich jetzt doch'", sagt die ehemalige Familienministerin.



Die Diplom-Soziologin kritisiert das Selbstbestimmungsgesetz scharf. Nicht nur wegen Liebich - ebenso Jugendliche würden durch den einfachen "Geschlechter-Wechsel" vorschnell zu Medikamenten greifen. Auch für Frauenschutzräume sei die Umsetzung eine Gefahr.

"Deswegen sollten wir dieses Gesetz schnellstmöglich wieder abschaffen", sagt Schröder.