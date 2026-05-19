Influencerin Laura disst Friedrich Merz: "Macht es natürlich nicht besser"

Kassel - "Dass Politiker wie Friedrich Merz ständig sagen, wir müssen noch produktiver sein, noch mehr arbeiten, noch mehr leisten, macht es natürlich nicht besser", betont Politik-Influencerin Laura Strutzke (21) in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Dabei ist ihre Kritik am Bundeskanzler fundamental, denn sie spricht in dem Clip über Demokratie.

Politik-Influencerin Laura Strutzke (21) ist klar dem linken Spektrum zuzuordnen: Sie fordert "höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und weniger Leistungsdruck". © Screenshot/Instgaram/werdetlautmitlaura

"Eine demokratische Gesellschaft braucht Menschen, die Zeit zum Denken haben, Zeit zum Lesen haben, Zeit zum Diskutieren oder auch zum Reflektieren haben", betont die im nordhessischen Kassel aufgewachsene 21-Jährige in dem Video, das am Dienstagnachmittag auf der Foto-Plattform veröffentlicht wurde.

"Wir müssen also ganz, ganz dringend Bildung zugänglich machen. Das bedeutet kostenlose Bibliotheken, gute öffentliche Schulen, Räume für Diskussionen, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und weniger Leistungsdruck", fordert Laura.

Insbesondere mit den letzten drei Punkten geht sie in klare Opposition zu der Politik von Friedrich Merz (70, CDU) und der von ihm geführten schwarz-roten Bundesregierung.

Schon Anfang des Jahres forderte der Kanzler, dass die Deutschen mehr arbeiten sollten. Aktuell bereitet seine Regierung eine Reform des Arbeitszeitgesetzes vor, durch die Abweichungen von der gegenwärtigen Norm eines Acht-Stunden-Arbeitstages vereinfacht werden sollen.

Experten warnen, dass durch die diskutierte Reform im Extremfall eine Sechstagewoche mit bis zu 73,5 Stunden drohe!