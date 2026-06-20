Ernüchterndes Resultat bei ZDF-Umfrage: Reformen ja, aber bitte nicht auf meine Kosten

Deutschland - Wie tief sind die Gräben zwischen Bevölkerung und Bundesregierung? Der geplante "Sommer der Reformen" stößt in der Gesellschaft auf erhebliche Vorbehalte.

Symbol für eine gespaltene Koalition: Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas (58). © Michael Kappeler/dpa

Dass politische Reformen wichtig und notwendig sind, darüber sind sich die Befragten im aktuellen ZDF-Politbarometer weitgehend einig: 87 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten zu.

Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, für politische Reformen persönliche Einschränkungen in Kauf zu nehmen, äußerst gering.

Nur knapp ein Fünftel (19 Prozent) erklärte, für die Reformen der Bundesregierung größere persönliche Belastungen akzeptieren zu wollen. Satte 78 Prozent lehnten dies ab.

Auch hinsichtlich der Wirksamkeit der angekündigten Maßnahmen überwiegt die Skepsis deutlich: Nur 24 Prozent erwarten einen wichtigen Beitrag zur Lösung der aktuellen Probleme in Deutschland, während 73 Prozent daran zweifeln.

Die mangelnde Zuversicht spiegelt sich auch in den politischen Präferenzen wider. In der Sonntagsfrage verliert die CDU/CSU einen Punkt und kommt auf 24 Prozent - ihr schwächster Wert im Politbarometer seit April 2022.

Die AfD hingegen legt weiter zu und erreicht mit 28 Prozent den höchsten Wert, der in dieser Erhebung bislang für die Partei gemessen wurde.