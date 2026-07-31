Unzufriedenheit mit Merz-Regierung trotz Personal-Umbau weiter extrem hoch

Mainz - War die Rochade der CDU-Minister im Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) als Befreiungsschlag gedacht, so ist die Maßnahme gründlich gescheitert: Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist weiter enorm hoch, wie eine aktuelle Umfrage für das ZDF-Politbarometer zeigt!

Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (48, SPD, l.) und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) sind die beiden Köpfe der schwarz-roten Bundesregierung. © Michael Kappeler/dpa

Die Arbeit der Regierung wird weiterhin von rund 68 Prozent der Befragten als schlecht angesehen, teilte der Mainzer Sender am Freitag mit. Das ist derselbe Wert wie bei der vorangegangenen Umfrage für das Polit-Barometer. (Nur 28 Prozent schätzten die Leistung der Bundesregierung als gut ein, vier Prozent gaben keine Einschätzung ab.)

Auch die Leistung des Bundeskanzlers wird weiterhin von 70 Prozent als schlecht bewertet. Dieses Ergebnis entspricht ebenfalls der vorangegangenen Umfrage. (Lediglich 26 Prozent finden das Wirken des Kanzlers gut.)

Hierzu passt, dass der Umbau der Regierungsmannschaft durch Merz bei einer deutlichen Mehrheit keinen Optimismus auslöst: Nur 17 Prozent glauben, dass die Arbeit der Bundesregierung hierdurch besser wird. "Die meisten (61 Prozent) erwarten keine großen Auswirkungen", sagte ein Sprecher und ergänzte: "13 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus."

Wie üblich erstellte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF auch eine sogenannte "Projektion", wie das Ergebnis aussähe, "wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre". Auch diese Werte sind eindeutig von der immensen Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Bundesregierung geprägt.