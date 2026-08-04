Kinderschutzbeauftragte schlägt Alarm wegen Einsparungen beim Unterhaltsvorschuss: "Kinderarmut wird verschärft!"

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Kinderschutzbeauftragte Petra Ladenburger hat sich gegen die von Bundesfamilienministerin Karin Prien (61, CDU ) geplanten Einsparungen beim Unterhaltsvorschuss gestellt.

Petra Ladenburger ist seit vielen Jahren als Fachanwältin für Familienrecht tätig und seit Februar 2026 Nordrhein-Westfalens Kinderschutzbeauftragte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wenn der Vorschuss für Kinder von Alleinerziehenden künftig nur noch bis zum 16. und nicht mehr bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werde, treffe das genau jene Kinder, die den Schutz des Staates am stärksten benötigten, schrieb Ladenburger in einem Brief an Prien, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ich bitte Sie daher eindringlich, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen."

Alleinerziehende und ihre Kinder gehören statistisch zu den am stärksten

armutsgefährdeten Gruppen, so die langjährige Fachanwältin für Familienrecht.

Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses sei für viele Familien daher existenzsichernd. Eine Kürzung würde zu Lasten etwa bei Ausbildungskosten, Mobilität, Schulmaterial und sozialer Teilhabe gehen. "In einer entscheidenden Lebensphase würde Kinderarmut dadurch verschärft, anstatt sie zu lindern", schreibt Ladenburger.

Den Unterhaltsvorschuss übernimmt der Staat für Kinder von Alleinerziehenden, wenn ein Partner seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Prien plant, den Vorschuss nicht mehr bis zum 18. Geburtstag zu zahlen, sondern nur noch bis 16. Betroffen wären nach ihren Angaben etwa 80.000 Jugendliche.