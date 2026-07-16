Bittere Statistik: So viele Menschen in NRW haben kein Geld für Urlaub

Düsseldorf - Mehr als vier Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben sich laut amtlicher Statistik im vergangenen Jahr keine einzige Woche Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände leisten können.

Alleinerziehende in NRW können sich kaum noch eine einzige Woche Urlaub im Jahr leisten. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Das hat das Landesamt für Statistik mitgeteilt. Das entspreche 23,1 Prozent der Bevölkerung und liege damit über dem Bundesdurchschnitt von 20,9 Prozent.

Besonders betroffen waren den Angaben zufolge Alleinerziehende: Fast die Hälfte von ihnen und ihren Kindern (46,8 Prozent) lebte in Haushalten, die sich eine Woche Urlaub nicht leisten konnten.

Bei Menschen mit geringer Qualifikation lebten 39,9 Prozent in Haushalten ohne finanziellen Spielraum für eine einwöchige Urlaubsreise.

Bei Hochqualifizierten lag der Anteil bei 10,5 Prozent, bei Personen mit mittlerem Bildungsniveau bei 21,3 Prozent.