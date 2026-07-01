Letzter Platz für Rhein-Metropole: Geburtenrate fällt in NRW auf historisches Tief

Düsseldorf - Frauen in Nordrhein-Westfalen haben 2025 im Durchschnitt je 1,34 Kinder zur Welt gebracht. Das ist die niedrigste Geburtenziffer innerhalb der vergangenen 30 Jahre, wie das Landesstatistikamt in Düsseldorf mitteilte.

Baby-Flaute: In Deutschland ging die Geburtenrate im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent zurück. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

2024 lag der Wert demnach noch bei 1,39. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 147.959 Kinder geboren, 3,1 Prozent weniger als 2024.

Ein Geburtenrückgang zeigte sich unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Gebärenden. Deutsche Frauen bekamen zwar im Durchschnitt nur 1,21 Kinder im Vergleich zu Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die durchschnittlich 1,88 Kinder zur Welt brachten.

Jedoch fiel der Rückgang bei ausländischen Frauen stärker aus. Hier lag der Vorjahreswert bei 1,97 Kindern pro Frau. Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft bekamen im Jahr 2024 hingegen noch 1,24 Kinder.

Doch nicht in allen Regionen des Landes ging die Geburtenrate zurück: In fünf Kreisen und kreisfreien Städten stieg die Geburtenziffer im Vergleich zum Jahr 2024, in zwei Kreisen blieb der Wert gleich.

Mit durchschnittlich 1,69 Kindern brachten Frauen in Gelsenkirchen 2025 die meisten Babys zur Welt. Die niedrigste Geburtenziffer gab es in Düsseldorf, hier bekam eine Frau im Durchschnitt 1,09 Kinder.