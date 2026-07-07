Lebenserwartung: So viel Zeit bleibt Frauen und Männern in NRW

Düsseldorf - Die Lebenserwartung ist in Nordrhein-Westfalen gestiegen.

In NRW haben sowohl Frauen als auch Männer eine geringere Lebenserwartung als der Bundesdurchschnitt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) anhand der Sterbetafel 2023/2025 mitteilte, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen aktuell bei 82 Jahren und zehn Monaten.

Männer werden im Schnitt 78 Jahre und 6 Monate alt - also mehr als vier Jahre weniger Lebenszeit. Die Lebenserwartung bezieht sich dabei auf Babys, die in den entsprechenden Jahren geboren wurden.

Gegenüber der vorangegangenen Berechnung stieg die Lebenserwartung bei Frauen um etwa drei und bei Männern um rund vier Monate.

Während dies für Männer einen neuen Höchstwert markiert, liegt der Wert bei den Frauen noch leicht unter dem Niveau von 2019/2021.

Trotz des Zuwachses liegt NRW weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt.