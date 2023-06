Bundesregierung zieht Spendierhosen an: Dafür bekommen 18-Jährige jetzt 200 Euro geschenkt

Die Kulturszene hatte während der Pandemie sehr unter ausbleibender Kundschaft zu leiden. Das soll sich nun auch dank des Kulturpasses ändern. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn es um die gesellschaftliche Integration junger Menschen geht, lässt sich die Bundesregierung nicht lumpen.

Laut Bundesregierung wird am Mittwoch der langersehnte Kulturpass an den Start gehen. Dieser richtet sich an alle Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern.

Interessierten Jugendlichen eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, Tickets für Kultur-Events wie Kino, Konzerte oder Theater im Wert von 200 Euro zu erhalten - und das als Geschenk!

Je nach persönlichem Geschmack fallen auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente unter die lukrativen Auswahlmöglichkeiten.

Der Erwerb der Tickets erfolgt über eine dafür vorgesehene App beziehungsweise Website.