Defizite bei Erstklässlern zu hoch: Grundschule schon ab "Klasse 0"

Deutschland - Das vorschulische Bildungsniveau von Kindern in Deutschland nimmt weiter ab, auch fehlt es an Chancengerechtigkeit. Das will das Projekt "Klasse 0" ändern: Der Übergang in die 1. Klasse soll gestärkt werden. 100 Grundschulen machen seit März bundesweit mit, beworben hatten sich noch deutlich mehr.

100 Schulen machen bei "Klasse 0" mit. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Bis zu 8000 Euro Förderung bekommen die Schulen von der Organisation "#wirfürschule". Damit sollen besonders Kinder unterstützt werden, die Probleme mit Sprache und Kommunikation, ihrer sozial-emotionalen Entwicklung sowie motorischen Fähigkeiten und kreative Ausdrucksformen haben. In "Klasse 0" sollen sie auf erste Lernprozesse vorbereitet werden.

Der Bedarf ist groß: Bei einer ARD-Umfrage unter 7000 Grundschullehrern gaben vergangenes Jahr 87 Prozent an, dass Kinder in der 1. Klasse inzwischen deutlich mehr Defizite aufweisen würden als noch vor zehn Jahren - und das gilt nicht nur für Brennpunktschulen.

Insbesondere Verhaltensauffälligkeiten und Konzentrationsschwierigkeiten seien demnach schon in der Grundschule weit verbreitet.

Für die erste "Klasse 0"-Runde hatten sich 250 Schulen beworben, das Geld reicht allerdings nur für 100 von ihnen. Die Nachfrage sei überwältigend, erklärt "#wirfürschule". Deshalb wird per GoFundMe nach weiteren Geldgebern gesucht: "Viele weitere Schulen erfüllen alle Kriterien und sind bereit zu starten – doch ohne zusätzliche Mittel müssen wir absagen. Das möchten wir ändern."