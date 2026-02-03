Neues "Seesternchen"-Abzeichen für Kinder macht erste Schwimmfortschritte sichtbar

Mit dem neuen Seesternchen-Abzeichen können Kinder mit Beeinträchtigungen bereits erste Schwimmfortschritte sichtbar machen.

Von Rolf Schraa

Duisburg/Heidelberg - Die Schwimm- und Behindertensportverbände von NRW und Baden führen erstmals in Deutschland ein inklusives Schwimmabzeichen für Kinder mit Beeinträchtigungen ein.

Mit dem neuen Seesternchen-Abzeichen können Kinder mit Beeinträchtigungen bereits erste Schwimmfortschritte sichtbar machen.  © Jens Kalaene/dpa

Das ab sofort in vier Lernstufen verliehene "Seesternchen" soll - in Abgrenzung vom verbreiteten "Seepferdchen"-Abzeichen - nicht erst das fertige Schwimmen, sondern bereits Fortschritte auf dem Weg dorthin sichtbar machen, wie die Schwimmverbände mitteilten.

Kindern mit Beeinträchtigungen ermögliche es so Erfolgsgefühle und damit mehr Teilhabe beim Schwimmenlernen, hieß es.

Das "Seepferdchen" sieht 25 Meter Schwimmen nach einem Sprung vom Beckenrand und das Heraufholen eines Gegenstandes aus schultertiefem Wasser vor.

Seesternchen werden in vier verschiedenen Farben von der Wassergewöhnung bis zum sicheren Schwimmen bereits für Vorstufen vergeben - darunter etwa das Öffnen der Augen unter Wasser oder 12,5 Meter Schwimmen im Flachwasser.

Jedes fünfte Kind in Deutschland kann nicht schwimmen

Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG konnte 2022 jedes fünfte Kind in Deutschland nicht schwimmen.
Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG konnte 2022 jedes fünfte Kind in Deutschland nicht schwimmen.  © Christoph Reichwein/dpa

Der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes, Idriss Gonschinska, lobte die Neuerung als Erfolgsgeschichte. Er erhoffe sich einen bundesweiten Impuls für mehr Inklusion.

Das inklusive Angebot führe insgesamt mehr Kinder ans Schwimmen heran, sagte der Vorstandschef des Deutschen Schwimmverbandes, Jan Pommer.

Bundesweit konnte 2022 nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG jedes fünfte Kind nicht schwimmen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

