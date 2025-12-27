Feuerwerk und Böllern an Silvester: Das müsst Ihr beachten

Deutschland - Die Vorgaben für Silvesterfeuerwerk setzen sich aus Regeln des bundesweit gültigen Sprengstoffgesetzes sowie der jeweiligen Städte und Gemeinden zusammen.

Feuerwerk explodierte in der Silvesternacht vor einem Jahr am Himmel über dem Maschsee in Hannover. © dpa | Moritz Frankenberg

Grundsätzlich gilt: Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten. Erlaubt ist das Abbrennen von Feuerwerk nur an Silvester und Neujahr.

Wer außerhalb dieser beiden Tage böllern will, müsste mindestens zwei Wochen im Voraus eine Erlaubnis der örtlichen Behörden einholen.

Manche Kommunen erlassen zusätzlich für Silvester und Neujahr noch zeitliche und örtliche Beschränkungen - wie etwa die Stadt Frankfurt oder auch Hamburg.