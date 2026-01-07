Keine Impulse: Arbeitslosenquote bleibt bei hohen 7,6 Prozent

Düsseldorf - Die Arbeitslosenquote verharrt in Nordrhein-Westfalen bei 7,6 Prozent. Der Dezember-Wert sei im Vergleich zum Vormonat November unverändert geblieben und 0,1 Prozentpunkte höher gewesen als im Dezember 2024, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Düsseldorf mit.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr hoch. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Mitte Dezember 2025 waren in dem Bundesland den Angaben zufolge 767.017 Menschen arbeitslos gewesen und damit 1307 mehr als im Vormonat.

Im Monat Dezember zieht die Arbeitslosigkeit saisonal bedingt an, da bestimmte Branchen wie das Baugewerbe und die Landwirtschaft weniger Jobs bieten.

Im vergangenen Monat stieg die Anzahl der Arbeitslosen aber verhältnismäßig schwach - normalerweise geht es in einem Dezember stärker nach oben.

BA-Regionalchef Roland Schüßler sprach von einem "moderaten Anstieg", im Dezember 2024 war die Arbeitslosenzahl hingegen um 4800 angestiegen.

Allzu positiv bewertet der Arbeitsmarktexperte dies aber nicht, schließlich sei die Arbeitslosenzahl weiterhin hoch. Aufgrund der erwartbaren saisonalen Entwicklung könne die Grenze von 800.000 arbeitslos gemeldeten Menschen im Februar überschritten werden, schätzt Schüßler.