In welchen Bundesländern ist Reformationstag ein Feiertag?

Am 31. Oktober wird nicht nur Halloween gefeiert, ebenso gedenken Protestanten dem Beginn der Reformation. Doch worum geht es dabei genau und in welchem Bundesland ist der Reformationstag überhaupt Feiertag? TAG24 hat den Überblick.

Gut zu wissen: Eine Ausnahme galt am 500. Geburtstag der Reformation am 31. Oktober 2017. Zu Ehren Luthers und der Reformation war dieser Tag in der gesamten Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag.

Das Martin-Luther-Denkmal vor der Schlosskirche in Wittenberg. © Hendrik Schmidt/dpa

Als Mönch beschäftigte den 1483 in Eisleben geborenen Martin Luther das Thema der Gerechtigkeit Gottes. Wie konnte es gerecht sein, dass die Menschen sich von ihren Sünden freikaufen sollten (Ablasshandel) und nicht der Glaube allein entscheidend war?

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen zur Kirche und dem Ablasshandel an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Seine Kritik an der katholischen Kirche verbreitete sich in ganz Deutschland.

Viele Bischöfe, der Papst und auch der Kaiser höchstpersönlich störten sich sehr an Luthers Gedanken und erklärten ihn für vogelfrei. Der Theologieprofessor floh auf die Wartburg und übersetzte dort als Junker Jörg den zweiten Teil der Bibel (das Neue Testament) in die deutsche Sprache. Später folgte auch das Alte Testament. Luther legte den Grundstein für Bildung und Freiheit.

Seitdem können die Menschen selbst lesen, was in der Bibel geschrieben steht. Als Startschuss der Reformation trugen Luthers Gedanken und Schriften zur Entstehung der evangelischen Kirche bei, selbst wenn dies nicht seine Absicht war.

Deshalb gedenken evangelische Christen jedes Jahr dem Thesenanschlag Luthers und feiern das Reformationsfest.