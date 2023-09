Irrer Satan-Verschwörungsskandal! Psychiater mit Berufsverbot belegt

Beweise für diese Theorien gibt es keine. Weder für "QAnon", noch für satanische Verbrechen in der Schweiz.

Ähnliche Geschichten verbreitete die Verschwörungstheorie "QAnon", wonach eine globale Elite von Satanisten und Pädophilen ein Netzwerk betreiben würde, in dem Kinder entführt, missbraucht und sogar ermordet werden.

Der Oberarzt der Psychiatrischen Klinik Littenheid, Matthias Kollmann, sagte einst selbst in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF, welches vom Blick veröffentlicht wurde, dass er der festen Überzeugung sei, dass solche Ritualmorde in der Schweiz stattfinden würden.

In den 1980ern tauchten gehäuft solche Berichte auf, größtenteils in den USA. Letztlich haben sie einen antisemitischen Hintergrund, da man jahrhundertelang genau das Töten von Kindern Juden vorwarf.

"Satanic-Panic" bezeichnet eine Welle der Überzeugung, dass eine Gruppe meist mächtiger Menschen, in satanischen Ritualen Kinder sexuell misshandelt und ermordet.

Die Beziehung zwischen Patienten und Arzt ist entscheidend, da Vertrauen und Verständnis die Basis für therapeutischen Fortschritt bilden. Ein Missbrauch dieser Beziehung wäre katastrophal. (Symbolbild) © 123RF/Elnur

Doch wenn ein Psychiater an derartige Verschwörungen glaubt, kann das sehr gefährlich für die Patienten werden.

Wer ohne wissenschaftliche Evidenz an eine Theorie glaubt, ist freilich daran interessiert, dass andere diese Theorie bestätigen, indem sie selbst daran glauben.

"Glaub daran, damit mein Glauben richtig ist und ich mich nicht hinterfragen muss", ist die heruntergebrochene psychologische Motivation.

Durch suggestive Fragen und Aussagen des Therapeuten kann das sogenannte "False Memory Syndrom" (Deutsch: Falsches-Erinnerungs-Syndrom) eintreten, bei dem ein Patient sich durch diese Einflüsse plötzlich an Dinge erinnert, die gar nicht passiert sind.

Patienten glauben plötzlich an ritualisierte Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, die gar nicht oder nicht in dieser Form stattgefunden haben.

Nach Bekanntwerden des Verdachts wurde der Oberarzt freigestellt.