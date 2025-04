Jugendweihe beliebtestes Ritual zum Erwachsenwerden in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Jugendweihe bleibt in Sachsen-Anhalt das mit Abstand am häufigsten gewählte Ritual auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

Mit der Jugendweihe zu DDR-Zeiten haben die heutigen Feiern wenig zu tun, so die Interessenvereinigung Jugendweihe. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Aktuell hätten sich mehr als 6500 Jugendliche angemeldet, hieß es auf Nachfrage beim Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V.

Damit nehme über die Hälfte der Kinder im Land an der Jugendweihe teil. Insgesamt seien 160 Feierstunden geplant.

"Die Zahl wird erfahrungsgemäß noch leicht steigen, da nach wie vor Last-Minute-Anmeldungen möglich sind", so Geschäftsführerin Melanie Hunker.

Der Anteil konfessionell gebundener Familien ist in Sachsen-Anhalt vergleichsweise gering - Tausende Jugendliche nehmen aber auch hier an den christlichen Übergangsritualen teil.

In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, die sich im Wesentlichen über Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, werden etwa 3500 Jugendliche zwischen Palmsonntag und Pfingstsonntag konfirmiert, so ein Sprecher.

Das katholische Bistum Magdeburg zählte im vergangenen Jahr knapp 160 Firmungen.