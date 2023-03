Kind greift Kind an: 8-Jähriger schneidet 13-Jährigem in die Kehle

Clermont (USA) - Im US-Bundesstaat Florida wurde ein achtjähriger Junge festgenommen. Er soll einem Pflegekind (13) in die Kehle geschnitten haben.

In den USA attackierte ein Achtjähriger einen 13-Jährigen. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. (Symbolbild) © 123rf.com/stockbroker

Zu dem furchtbaren Vorfall kam es am vergangenen Samstagnachmittag in einem Wohnblock in Clermont.

Wie die New York Post berichtete, griff das jüngere das ältere Kind in einer Wohnung an und würgte es etwa zehn Sekunden lang. Das Opfer sagte, dass es keine Luft mehr bekomme, trat auf den Angreifer ein und zwang den Achtjährigen, loszulassen.

Als der 13-Jährige später auf den anderen Jungen zuging und versuchte, mit ihm zu sprechen, soll der Jüngere ein Buttermesser aus der Küche geholt und dem Teenager damit in die Kehle geschnitten haben.

Eine Nachbarin, die zur Tatzeit anwesend war, konnte dem Minderjährigen das Messer entreißen und einer weiteren Bewohnerin des Hauses geben.

Der Grundschüler suchte nun nach seiner Waffe und soll dabei gedroht haben, "alle zu töten". Weil er das Messer nicht finden konnte, griff er nach einem Stock und versuchte nun, sein Opfer damit zu schlagen.

Andere Kinder, die den Angriff miterlebten, konnten ihn jedoch aufhalten.