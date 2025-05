Pfingsten 2025: Was steckt hinter dem Feiertag? Teste dein Wissen!

Nicht lange nach Ostern können sich viele von uns bereits über einen weiteren Feiertag freuen. Aber weißt Du eigentlich, warum Du an Pfingsten freihast?

Die Verwandlung von Wasser in Wein während eines Festes

Die wundersame Heilung von Kranken am Pfingstsonntag

Die plötzliche Fähigkeit der Jünger, in verschiedenen Sprachen zu sprechen

Weil an diesem Tag die ersten fünf Bücher der Bibel verfasst wurden

Zur Erinnerung an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger

Was ist an Pfingsten passiert und wird heute gefeiert? Wann ist dieses und nächstes Jahr Pfingsten? Das alles und mehr erfährst Du nun.

Gemeint ist dabei der 50. Tag der Osterzeit , also der 49. Tag nach Ostersonntag.

Bei Pfingsten handelt es sich um einen christlichen Feiertag. Der Name kommt dabei aus dem Griechischen von "pentēkostē", was übersetzt "der fünfzigste Tag" heißt.

Folgende Daten kann man sich für das Pfingstfest in diesem und den nächsten Jahren merken:

Gefeiert wird an zwei Tagen, weshalb es sich in Deutschland sowohl beim Pfingstsonntag als auch beim Pfingstmontag um gesetzliche Feiertage handelt.

Demnach wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt, denn die Apostel konnten plötzlich alle Sprachen sprechen und die Botschaft Christi in die Welt tragen, sodass Gottes Geist jeden Menschen erreicht.

Laut Apostelgeschichte Kapitel 2 der Bibel versammelten sich die Jünger Jesu nämlich, nachdem er nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen ist. Sie hörten lautes Rauschen und ihnen erschienen Feuerzungen.

An Pfingsten feiert man den Geburtstag der Kirche. An diesem Tag wurde der Heilige Geist zu den Aposteln gesandt und befähigte sie, den Glauben unter die Menschen zu bringen.

Interessanterweise ereignete sich dieses Pfingstwunder während Schawuot, ursprünglich dem jüdischen Erntedankfest. Zu dem Fest, 50 Tage nach dem Pessach, gedenkt man der Übergabe der Tora (der heiligen Schrift) an Mose.

Traditionell wird Pfingsten mit Gottesdiensten von Christen gefeiert. Gleichzeitig handelt es sich um einen beliebten Zeitpunkt für kirchliche Feste wie Taufen, Firmungen und Konfirmationen.

In Teilen des Landes finden auch Prozessionen wie der Kötztinger Pfingstritt in Bayern statt. Bei diesem versammeln sich etwa 900 Reiter in traditionellen Trachten und auf geschmückten Pferden und reiten von Bad Kötzting nach Steinbühl.