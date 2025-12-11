Kinderrechte: NRW rauscht im Ländervergleich immer weiter ab

Düsseldorf - Bei der Umsetzung von Kinderrechten hat Nordrhein-Westfalen weiter an Boden verloren. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks.

Im "Kinderrechte-Index 2025" ist Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit den anderen Bundesländern weiter zurückgefallen. © Christoph Soeder/dpa

Laut dem am Donnerstag vorgestellten "Kinderrechte-Index 2025" fällt NRW im Ländervergleich weiter zurück. Dem Index liegen 101 Kriterien zugrunde.

Der Schwerpunkt der Bewertung liegt dabei auf den Grundrechten Beteiligung, Schutz, Gesundheit, angemessener Lebensstandard, Bildung, Ruhe und Freizeit, Spiel und Erholung sowie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.

Aufgeholt hat NRW laut dem Deutschen Kinderschutzbund im Vergleich zu anderen Bundesländern beim Recht auf Schutz und angemessenen Lebensstandard.

Grund ist das vor drei Jahren verabschiedete Landeskinderschutzgesetz, das Kinderrechte und -Schutz miteinander verknüpft. Als positives Beispiel nennt die Studie das vom Land geförderte Childhood-Haus in Düsseldorf.

"Und bei der Bekämpfung der Kinderarmut setzen das Landesprogramm 'kinderstark - NRW schafft Chancen' sowie der Ausbau und die Verstetigung kommunaler Präventionsketten als wesentlicher Bestandteil gute Akzente", betont Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes, laut Mitteilung.