Studie liefert erschreckende Ergebnisse: So früh kommen Kinder mit Pornos in Kontakt

Düsseldorf - Kinder und Jugendliche konsumieren im Netz zunehmend Pornografie. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW .

Ein Viertel der in der Studie befragten Minderjährigen gab an, dass ihnen schon einmal pornografische Inhalte unfreiwillig gezeigt oder zugeschickt wurden. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Demnach hat fast die Hälfte der Elf- bis 17-Jährigen bereits Pornos gesehen. Der Anteil der Minderjährigen, die solche Inhalte konsumieren, stieg binnen zwei Jahren deutlich von 35 auf 47 Prozent. Mehr als die Hälfte dieser Gruppe sehe den ersten Porno bereits vor dem 14. Geburtstag.

Der Porno-Konsum habe Einfluss auf die eigene Sexualentwicklung: Nur ein Viertel der befragten Kinder und Jugendlichen halte Pornos für unrealistisch. Zugleich gebe mehr als ein Drittel an, Inhalte aus Pornos selbst ausprobieren zu wollen. Jungen äußerten dies häufiger als Mädchen.

Ein neues Phänomen: Fast jeder zehnte Jugendliche nutze inzwischen KI-gestützte Chatbots, um sich über Sexualität zu informieren.

Auch Sexting - das gegenseitige Versenden sexueller Inhalte - nehme zu. Zehn Prozent der Befragten hätten bereits selbst intime Inhalte verschickt. 2023 waren es nur sechs Prozent.

