Lehrer nimmt Schüler das Handy weg und wird brutal ins Gesicht geschlagen

Weil ihm ein Lehrer sein Handy weggenommen hatte, reagierte ein sichtlich wütender Schüler (15) und schlug den älteren Mann mitten ins Gesicht. © Screenshot Twitter/@MrAndyNgo

Ein Video von dem Vorfall ging anschließend auf Twitter viral. In dem nur zwölf Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie der Schüler, der seinen Lehrer in der Größe überragte, aufgeregt auf den Mann einredete und wiederholt nach seinem "fucking phone" fragte.

"Gib mir mein verdammtes Telefon! Ich habe dir gesagt, du sollst mir mein Handy geben! Gib mir mein Handy!" forderte der 15-Jährige.



Der Lehrer blieb ruhig und antwortete: "Setz dich". Plötzlich trat der Junge einen Schritt zurück, holte mit seinem rechten Arm aus und schlug dem ahnungslosen Opfer mit großer Wucht ins Gesicht. Verrückterweise blieb der Lehrer auf den Beinen stehen und ging nicht zu Boden.

Von umstehenden Schülerinnen und Schülern, die nicht im Bild zu sehen sind, waren aufgeregte Schreie zu hören, bevor der kurze Film endet.



Der Vorfall ereignete sich an der "Lamar High School" in Houston. Wie die New York Post berichtet, verschickte die Leiterin der Bildungseinrichtung, Rita Graves, inzwischen einen Brief an die Familien aller Kinder an der Schule und versprach darin, ein solches Verhalten nicht zu dulden.

"Wir werden diese Art von Verhalten nicht tolerieren. Es ist immer unsere oberste Priorität, ein Umfeld aufrechtzuerhalten, in dem unsere Schüler und Mitarbeiter sicher sind", hieß es in dem Schreiben.

Der Fall werde untersucht und Möglichkeiten geprüft, um solche "Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern".