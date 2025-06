Zahl der Wohnungslosen in NRW steigt auf Höchststand: Das steckt dahinter

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr rund 122.000 Menschen wohnungslos gewesen. Sie hatten also keine reguläre Wohnung mit eigenem Mietvertrag.

Gut 70 Prozent der Wohnungslosen in NRW sind also anerkannte Geflüchtete.

Sie werden in der Wohnungslosenstatistik erfasst, wenn sie in zentralen Landesunterkünften oder in kommunalen Einrichtungen unterkommen.

CDU-Politiker Karl-Josef Laumann (67) ist seit 2017 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

"Dass die Zahl der untergebrachten Wohnungslosen auch 2024 gestiegen ist, ist wenig verwunderlich", sagt NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (67, CDU).

"Gleichzeitig verdeutlicht dieser Anstieg aber erneut, dass es entscheidend ist, dass wir den Kampf gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit konsequent fortführen."

Helfen soll die Landesinitiative "Endlich ein Zuhause", mit der das Ministerium seit 2019 Kommunen und freie Träger bei der Wohnungslosenhilfe unterstützt. Unter anderem helfen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Immobilienfachleute Wohnungslosen bei der Wohnungssuche.

Für das Projekt wurden die Fördermittel in den vergangenen Jahren auf mittlerweile 15,6 Millionen Euro jährlich aufgestockt. Dortmund und Köln bleiben nach Angaben des Ministeriums allerdings Hotspots für Obdachlose.

Nirgendwo sonst sind in Nordrhein-Westfalen so viele Wohnungslose ohne Unterkunft. Insgesamt lebten im vergangenen Jahr 497 Menschen in Dortmund und 438 in der Domstadt auf der Straße.