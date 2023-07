Mann gibt sich 30 Jahre lang als seine Mutter aus und häuft ein Vermögen an

Der Betrug flog auf und der Mann landete vor Gericht. (Symbolbild) © 123rf.com/sasun1990

Zampach nutzte das Geld auch, um die Hypothek auf sein Haus in Poway, einem Vorort von San Diego, abzubezahlen. Jedoch hatte er diese vor dem Tod seiner Mutter auf sich selbst übertragen und dann Insolvenz angemeldet, ohne anzugeben, dass ihm das Haus gehörte.

Um die Schulden erstatten zu können, beschlagnahmte der Staat nun das Haus.

Knut Johnson, sein vom Gericht bestellter Anwalt, sagte, dass es sich insgesamt um einen sehr aufwendigen Betrug handele und sein Mandant in all den Jahren sehr trickreich vorgegangen sei, um den Betrug aufrechtzuerhalten. So habe der Beschuldigte zunächst immer wieder versucht, die Ermittler davon zu überzeugen, dass seine Mutter noch am Leben sei.



Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar (rund 458.000 Euro).

Zudem muss er wegen Sozialversicherungsbetrugs mit einer weiteren Gefängnisstrafe von fünf Jahren und einer weiteren Geldstrafe von 250.000 US-Dollar (229.000 Euro) rechnen.