McDonald's großer Deutschland-Plan: Filialexplosion und eine Revolution!

Deutschland - Die Bundesrepublik könnte endgültig zu McDeutschland werden! Schon jetzt gibt es hierzulande über 1400 McDonald's -Restaurants - doch es sollen noch viel mehr werden! Der Fast-Food-Gigant plant in Deutschland hunderte neue Filialen und 10.000 neue Arbeitsplätze. Beim McDrive soll sogar eine kleine Revolution vollzogen werden.

Schon jetzt gibt es mehr als 1400 McDonald's-Restaurants in Deutschland. © dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

McDonald's sieht sich in Deutschland als größten Arbeitgeber in der Gastronomiebranche. Mehr als 65.000 Mitarbeiter kümmern sich pro Jahr um mehr als eine Milliarde Kunden. Mehrere Milliarden Euro werden in 365 Tagen umgesetzt.

Nun will das US-amerikanische Unternehmen sogar noch einen Gang hochschalten. 2024 sollen 25 neue Filialen mit jeweils etwa 50 Mitarbeitern eröffnet werden - das entspräche 1250 neuen Arbeitsplätzen. In den drei Jahren darauffolgenden Jahren sollen dann sogar je 75 neue Restaurants dazu kommen. Bis 2027 würden so mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

"Wir glauben an den Standort Deutschland und werden hier weiter stark wachsen", sagte dazu Christoph Gehrig, Finanzvorstand von McDonald's Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Schon jetzt belegt Deutschland Platz 6 der Länder mit den meisten McDonald's-Filialen. Mittelfristig plant der Fast-Food-Konzern laut Gehrig noch 500 weitere Schnellrestaurants in Deutschland!

"Wir legen unseren Fokus auf den Ausbau der Drive-In-Standorte, denn Deutschland ist immer noch ein Autoland. Ich sehe nicht, dass sich dies kurzfristig ändert." Dazu ist sogar eine Art Revolution in Planung.