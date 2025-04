Ostern 2025: Die Bedeutung dieser Osterfeiertage solltest Du kennen!

Ostern steht vor der Tür und der ein oder andere stellt sich vielleicht die Frage, warum wir Ostern eigentlich feiern. Welche Bedeutung die Feiertage zu Ostern 2025 haben, erklärt Dir TAG24. Von der Auferstehung bis hin zum Osterei erfährst Du in diesem Artikel alles, was Du über Ostern wissen musst.

Das Wichtigste in Kürze

Das Wunder der Auferstehung lässt sich auch auf das Erwachen der Natur zum neuen Leben im Frühling übertragen, was einen allgemeinen Anlass zum Feiern bieten kann.

Mehr zum Karfreitag als Ruhetag erfährst Du unter: Darf man am Karfreitag im Garten arbeiten?

Ostereier am Ostermorgen zu suchen ist ein Brauch für Kinder, dessen genauer Ursprung nicht eindeutig geklärt ist. Je nach Region variiert, wer die Eier bringt. Mögliche Überbringer sind der Hahn, der Kuckuck, der Fuchs, der Storch oder das australische Bilby. In den meisten Gegenden hat es sich durchgesetzt, dass der Hase die Eier bringt und versteckt.

Außerdem wurden die Eier aus praktischen Gründen verschiedenfarbig gefärbt. Während der Fastenzeit durfte man keine Eier essen, also kochte man sie hart, um sie haltbar zu machen. Damit ältere von frischen Eiern unterschieden werden konnten, färbte man sie in unterschiedlichen Farben. Zu Ostern gab es dann bunt gefärbte Eier zu essen.

Die frühen Christen Mesopotamiens färbten Eier rot als Symbol für das Blut Christi, das er bei der Kreuzigung verlor. Auch ist das Ei in der christlichen Ikonographie eines der Symbole für die Auferstehung Jesu Christi.

Osterfeuer

Osterfeuer, auch Jaudus genannt, sind in Deutschland weit verbreitet. Dabei handelt es sich um groß aufgeschichtete Holzstöße, die meist am Karsamstag oder Ostersonntag entzündet werden. In einigen Regionen werden dabei Puppen oder Baumstämme verbrannt, die Judas Iskariot symbolisieren.

Der Brauch ist vor allem in ländlichen Gegenden verbreitet, wo Dörfer um das höchste Feuer wetteifern und die Holzstapel vor Ostern bewachen, damit das Nachbardorf sie nicht vor Ostern entzündet. Was zu beachten ist, wenn Du ein Osterfeuer entzünden möchtest, erfährst Du unter: Offenes Feuer im Garten: Was ist erlaubt?

Ostergebäck

Zu Ostern endet die Fastenzeit. Um das zu feiern, gibt es einige traditionelle Backwaren, die an den Feiertagen verzehrt werden. Besonders beliebt ist das Osterbrot, was eigentlich eine Sammelbezeichnung für verschiedenes Ostergebäck ist. Es gibt die Attendorner Ostersemmel, den Osterfladen, den Aachener Poschweck und den Osterzopf.

Osterreiten

Das Osterreiten oder auch der Osterritt ist ein sorbischer Brauch, der vor allem im katholischen Teil der Oberlausitz gepflegt wird. Jährlich am Ostersonntag ziehen die Osterreiter in einer Prozession durch die Lausitzer Dörfer und verkünden singend die Auferstehung Jesu Christi. Am Karsamstag striegelt man die Pferde für die Prozession besonders schön. Auch werden ihre Mähnen und Schweife geflochten. Die Pferde tragen schmuckvolle Schleifen und kunstvoll gestaltetes Geschirr.