Neue Studie enthüllt: Hier leben die meisten Lügner!

Circa jeder zweite Deutsche hat beim Bewerbungsprozess schon getrickst. (Symbolbild) © 123RF/Elnur

Die meisten Lügner – oder besser gesagt die meisten, die es zugegeben haben – kommen aus Bremen. Stolze 70 Prozent aller Teilnehmer gaben an in ihrem Lebenslauf schon einmal geflunkert zu haben. In Sachsen dagegen gaben sich "gerade mal" 55,62 Prozent aller Befragten als Lügner zu erkennen – der Freistaat landete damit auf Platz zehn in der Erhebung.

Bemerkenswert ist aber auch in welchen Bereichen die Leute nicht ehrlich waren. Dabei sind die Sachsen Spitzenreiter, wenn es um Unwahrheiten bei Gehalt (80,81 Prozent) und Bildungsabschluss (58,59 Prozent) geht.

Fairerweise sei aber gesagt, dass von allen befragten Lügnern insgesamt 73,97 Prozent bei ihrem Lohn gelogen haben. Die Gehaltslüge scheint also besonders beliebt zu sein.

Sie kann nur noch von einer Kategorie getoppt werden: den Fähigkeiten. Hier gaben 78,64 Prozent aller Lügenden an, sich etwas zu positiv eingeschätzt zu haben. Hier belegt Sachsen (83,84 Prozent) sogar den zweiten Platz, knapp hinter Thüringen (85,85 Prozent).

Ein andere relativ beliebte Kategorie ist die Berufsbezeichnung. Es hat sich ja bereits gezeigt, wie wirksam es ist, wenn wir Hausmeister ab jetzt Facility-Manager nennen. Jedenfalls haben sich 57,68 Prozent aller Schwindler dazu entschieden ihrem Berufszweig einen etwas schöneren Namen zu verpassen, darunter auch Leute aus Versorgungsunternehmen und im Vertrieb Tätige. Von diesen entschieden alle sich dazu bei der Bezeichnung ihres Berufes etwas zu flunkern.