Schul-Mitarbeiterin nimmt 17-Jährigem seine Nintendo Switch weg - Er schlägt sie bewusstlos

In den USA wurde ein Schüler (17) festgenommen, nachdem er eine Frau bewusstlos geschlagen hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/lightfieldstudios

Wie unter anderem Fox13 berichtete, wurde der Teenager aus Palm Coast wegen schwerer Körperverletzung bereits festgenommen.

Er wird beschuldigt, die Frau am Dienstagmorgen in der Schule körperlich gewaltsam angegriffen und so lange auf sie eingeprügelt zu haben, bis sie schließlich das Bewusstsein verlor.

Kollegen, die dem Opfer zu Hilfe eilten, fanden die Mitarbeiterin mit schweren Verletzungen und blutend am Boden liegend.



Der Jugendliche erzählte derweil im Klassenzimmer, dass er verärgert darüber gewesen sei, dass sie ihm seine Nintendo Switch weggenommen habe. Er sagte, er werde sie "jedes Mal verprügeln, wenn sie mir mein Spiel wegnimmt" und behauptete, dass er auch bereit wäre, "sie zu töten".

"Es tut mir sehr leid für die Mitarbeiterin, die angegriffen wurde. Das sehen wir heutzutage nur allzu oft", zitiert "Fox13" eine Mutter.

Die Ermittler überprüften bereits das Filmmaterial einer Überwachungskamera der Schule. Zu sehen war, wie der Junge auf die Schulangestellte zueilte, sie mehrere Meter schubste und zu Boden schlug.

Anschließend trat er der ohnmächtigen Frau mindestens 15 Mal in den Rücken und auf den Kopf und schlug wiederholt auf sie ein.