Streit um Geburtshaus von Nazi-Diktator: "Genau das, was Hitler wollte"

Das Geburtshaus von Adolf Hitler (1889-1945) in Braunau am Inn. Die geplante Nutzung stößt auf scharfe Kritik. © Matthias Röder/dpa

Der Diktator habe sich eine "administrative Nutzung" des Gebäudes in Braunau am Inn in Österreich gewünscht, sagte der Dokumentarfilmer Günter Schwaiger am Montag in Wien.

Die aktuellen Pläne entsprächen im Prinzip damit den Wünschen des Diktators. "Genau das ist, was Hitler wollte", so Schwaiger unter Berufung auf den Zeitungsartikel vom 10. Mai 1939.

Die Zeilen in der Zeitung "Neue Warte am Inn", in der Hitler an dem Standort angeblich Büros der Kreisleitung platziert sehen wollte, waren bei Recherchen zu Schwaigers Dokumentarfilm "Wer hat Angst vor Braunau?" vom Historiker Florian Kotanko gefunden worden.

Es sei eine "Ironie der Geschichte", dass der Wille von Adolf Hitler (1889-1945) nun in gewisser Weise in Erfüllung gehe, so Kotanko.