Warum ist das Kita-Personal ständig krank?

Steigende psychische Belastung setzt vielen Erzieherinnen und Erziehern zu. © Jens Kalaene/dpa

Kita-Personal fällt auch in Bayern einer aktuellen Analyse zufolge deutlich häufiger wegen Krankheit aus als andere Berufstätige.

So waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung 2023 im Freistaat im Schnitt an rund 24 Tagen arbeitsunfähig - alle anderen Berufsgruppen durchschnittlich an knapp 18 Tagen, wie die Bertelsmann-Stiftung und das Fachkräfte-Forum, in dem Fach- und Leitungskräfte der Branche organisiert sind, mitteilen.



Bundesweit allerdings fielen die Fehlzeiten der Stiftung zufolge noch deutlich höher aus: Da kommt Kita-Personal auf knapp 30 Fehltage im Jahr - im Vergleich zu 20 Tagen bei allen Berufsgruppen.

Die Stiftung, die auch das Fachkräfte-Forum berät, stützt sich bei ihrer deutschlandweiten Auswertung im Wesentlichen auf Daten der DAK-Krankenkasse, bei der 12,2 Prozent der Beschäftigten in der Kinderbetreuung versichert seien. Auch der Stiftung vorliegende Zahlen anderer Krankenkassen bestätigten den Trend, hieß es weiter.

Zudem seien Ausfallzeiten von Erzieherinnen und Erziehern mit einem Plus von 26 Prozent bei den Krankheitstagen zwischen 2021 und 2023 stark angestiegen - vor allem auch aufgrund psychischer Belastungen.