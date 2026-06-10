Wechsel an der Spitze bei den Mädchen: Das sind die beliebtesten Vornamen in NRW

Wiesbaden/Düsseldorf - Noah und Sophia sind in Nordrhein-Westfalen die beliebtesten Vornamen.

Bereits seit 1977 ermittelt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) die beliebtesten Vornamen des Landes. © Fabian Strauch/dpa

Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2025 hervor.

Noah konnte sich zum sechsten Mal in Folge als beliebtester Babyname in NRW durchsetzen. Matheo bleibt wie im Vorjahr an zweiter Stelle.

Bei den Mädchennamen konnte Sophia den Vornamen Emilia an der Spitze überholen.

Bei den Jungen holte der Erstname Leo kräftig auf: 2024 lag der Name in NRW lediglich auf dem elften Platz, 2025 schaffte er es nun auf Rang drei.

Deutschlandweit führen Noah, Matheo und Theo sowie Sophia, Emma und Emilia die Liste an. Unterschiedliche Schreibweisen werden in der Liste zusammengefasst.

"Noah und Sophia sind längst mehr als Modenamen – sie haben sich als moderne Klassiker etabliert", sagt Andrea-Eva Ewels, Geschäftsführerin der GfdS. "Gleichzeitig zeigt der Aufstieg von Theo und Leo, dass kurze, prägnante Namen bei vielen Eltern besonders gefragt sind."