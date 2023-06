Weniger Rechte als Männer: Vorurteile gegen Frauen sitzen tief

New York (USA) - Vorurteile gegen Frauen sind einem neuen UN-Bericht zufolge weltweit unverändert weitverbreitet - in Deutschland aber hat sich die Situation verbessert.

Für jeden Vierten ist es gerechtfertigt, wenn Männer gegen Frauen körperliche Gewalt anwenden. © 123rf.com/loganban

Fast neun von zehn Männern und Frauen weltweit hätten nach wie vor Vorurteile gegen Frauen, hieß es in dem am Montag in New York veröffentlichten Bericht der UN-Entwicklungsagentur UNDP.



So sei beispielsweise die Hälfte der Menschen weltweit der Überzeugung, dass Männer bessere Politiker seien als Frauen, und mehr als 40 Prozent seien der Meinung, dass Männer besser in Chefpositionen in der Wirtschaft seien.

Rund 25 Prozent der Menschen glaubten, dass es gerechtfertigt sei, wenn Männer Frauen schlagen.

Die Daten seien "ernüchternd", hieß es von UNDP. "Soziale Normen, die die Rechte von Frauen einschränken, wirken sich auch negativ auf die Gesellschaft im Ganzen aus und hindern die Erweiterung der menschlichen Entwicklung", sagte der bei UNDP für den Report zuständige Pedro Conceição.

Der Bericht ruft Regierungen weltweit dazu auf, ihre "entscheidende Rolle" bei den sich verändernden Geschlechterrollen wahrzunehmen - unter anderem mit der Unterstützung von Elternzeit.