Hungerstreik-Camp: "Sie wollen uns lieber sterben lassen, als die simple Wahrheit auszusprechen"

Berlin - In Sichtweite des Bundeskanzleramts in Berlin steht seit mehreren Wochen ein Hungerstreik-Camp, dessen Beteiligte für eine ehrliche Klimapolitik bis ans Äußerste gehen. Am heutigen Dienstag machte Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick (49, aka Wolli) seine Drohung war. TAG24 war dabei.

Richard Cluse (56, v.l.n.r.), Michael Winter (61) und Wolfgang Metzler (49) hungern für eine ehrliche Klimapolitik im Berliner Regierungsviertel. © TAG24

Wolli aus München hungert bereits seit 40 Tagen für eine wirksame Klimaschutzpolitik und den Fortbestand der menschlichen Zivilisation und will, wenn nötig, bis zum Tod gehen.

Bei der heutigen Pressekonferenz kündigte er an, am 18. April in den trockenen Hungerstreik treten zu wollen.

24 Stunden möchte Wolli seinen Angaben nach für einen Protest gegen die Justiz dann nicht nur auf Essen, sondern auch auf die Zufuhr von Flüssigkeiten verzichten.

Grund dafür ist ein Gerichtsprozess in Passau, bei dem Wolli für eine Blockade als Aktivist der "Letzten Generation" angeklagt ist. "Ich tue das aus Protest gegen eine Justiz, in der wissenschaftliche Fakten, die in Form von Beweisanträgen vorgebracht werden, als 'Meinung' abgetan werden", so Wolli.