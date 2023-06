Zum Flashmob verabredet: Hunderte gewaltbereite Teenager verwüsten Tankstelle

Chicago (USA) - Hunderte Jugendliche verabredeten sich in dieser Woche über das Internet , um eine Tankstelle zu verwüsten. Eine unbeteiligte Frau wurde dabei von einem Auto angefahren.

In den USA wurde eine Tankstelle verwüstet, nachdem sich Jugendliche genau dazu verabredet hatten. (Symbolbild) © 123rf.com/photodee

Der Flashmob am Dienstagabend in Bronzeville, einem Stadtteil der Millionenstadt Chicago im US-Bundesstaat Illinois, zog etliche gewaltbereite junge Menschen an.

Aufnahmen vom Tatort zeigten, wie mehrere Leute in der Nähe einer Tankstelle auf Autos sprangen. Anschließend strömten Dutzende Teenager in die Tankstelle, durchsuchten das Geschäft und zerstörten den Laden dabei, indem sie Waren aus den Regalen warfen und teilweise die Regale selbst beschädigten.

Jemand habe sogar ein Glas über der Eingangstür zerbrochen, berichtete abc 7 Chicago und bezog sich dabei auf die Aussage eines Tankwartes.

Ein weiteres Video, das ein Angestellter der Tanke filmte, zeigt Polizisten, die zusahen, wie junge Menschen die Straßen überschwemmten.

Nach Angaben der Polizei von Chicago wurde eine 18-Jährige von einem Auto angefahren, das vom Tatort flüchtete. Die Frau wurde am Bein verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohner sagten, dass diese zerstörerischen Versammlungen peinlich für die Stadt seien. "Es ist mehr peinlich als frustrierend", sagte ein Mann, der auf der anderen Straßenseite der Tankstelle wohnt. "Früher waren wir stolz. Jetzt haben wir junge Leute, die mitten auf der Straße twerken. Sie toben sich aus. Sie fluchen. Sie rennen auf und ab, springen auf die Autos anderer und machen alle möglichen lächerlichen Dinge."

Mit dieser Meinung ist der Mann nicht allein!