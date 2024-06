Großteil der Deutschen sieht Land in schlechtem Zustand!

Berlin - Ein Großteil der deutschen Wähler sieht das Land einer aktuellen Umfrage zufolge in einem schlechten Zustand!

Insgesamt 70 Prozent aller Befragten halten den Zustand Deutschlands für schlecht. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Insgesamt 49 Prozent der Befragten geben an, dass die Lage in der Bundesrepublik "eher schlecht" ist - 21 Prozent sind der Meinung, dass die Situation sogar "sehr schlecht" ist, wie aus einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Befragung von YouGov hervorgeht.

Ältere Teilnehmer teilen dabei deutlich häufiger diese Ansicht als jüngere Generationen. Insgesamt 76 Prozent der Personen im Alter zwischen 50 bis 59 Jahren sowie 75 Prozent unter den 60- bis 69-Jährigen sind alles andere als begeistert. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es 60 Prozent.

Auch im Vergleich mit anderen westlichen Ländern ist die Stimmung unter den deutschen Staatsbürgern eher getrübt: Nur in Großbritannien (80 Prozent) und in Frankreich (71 Prozent) schätzen die Menschen den Zustand ihres Landes im Vergleich noch negativer ein.

Ganz zufrieden mit ihrer Nation sind - wenig überraschend - mal wieder die Skandinavier in Dänemark und Schweden. Jeder dritte deutsche Wahlberechtigte (34 Prozent) hält die Lage in Deutschland derweil für schlechter als in sämtlichen anderen Ländern des Westens!

Beim Blick in die Zukunft geben sich viele deutsche Befragte ebenfalls pessimistisch: Nur 11 Prozent gehen davon aus, dass sich die Lage hierzulande verbessert - 43 Prozent rechnen mit einer weiteren Verschlechterung!