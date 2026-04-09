Hessens Ministerpräsident Rhein fordert Spritpreisbremse

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (54, CDU ) fordert angesichts der stark gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges ein rasches Handeln von der Bundesregierung.

Boris Rhein (54, CDU), der Ministerpräsident von Hessen, fordert angesichts stark gestiegener Preise für Benzin und Diesel eine Spritpreisbremse von der Bundesregierung. © Michael Kappeler/dpa

"Die Bürgerinnen und Bürger brauchen jetzt eine Spritpreisbremse an der Zapfsäule und keine Spritpreis-Debatte in der Regierung", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Mein Vorschlag ist klar: Der Staat sollte die krisenbedingten Steuermehreinnahmen an die Bürger zurückgeben und die Spritsteuer senken", sagte der 54-Jährige.

Rhein fügte hinzu: "Jeder Cent, der zusätzlich eingenommen wird über die Mehrwertsteuer, muss runter auf der Preistafel bei der Tankstelle." Eine Erhöhung der Pendlerpauschale wirke erst mittelbar und komme damit zu spät an bei den Bürgerinnen und Bürgern.

"Eine Übergewinnsteuer hat erhebliche Schwierigkeiten in der Umsetzung und ist das falsche Signal in Zeiten einer Krise bei der Wirtschaft." Rhein betonte: "Wir brauchen eine Übersteuerrückzahlung an die Autofahrer und keine Übergewinnsteuer für die Unternehmen."