Gefahren und Chancen von KI: Regierung gründet neues Sicherheitsinstitut

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Welche Risiken birgt KI? Welche Chancen können wir uns erhoffen? Genau das will die Bundesregierung nun mit einem neuen Gremium herausfinden.

Von Stefan Heinemeyer

Berlin - Welche Risiken birgt KI? Welche Chancen können wir uns erhoffen? Genau das will die Bundesregierung nun mit einem neuen Gremium herausfinden.

Das neue Sicherheitsinstitut soll die Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Modellen bewerten. (Symbolbild)
Das neue Sicherheitsinstitut soll die Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Modellen bewerten. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Der Nationale Sicherheitsrat beschloss dazu die Einrichtung eines KI-Sicherheitsinstituts, wie die Regierung am Montagabend mitteilte.

Es soll die Kapazitäten zur Analyse der Fähigkeiten moderner KI-Modelle inklusive ihrer Risiken bündeln. Das Institut soll sich ferner stärker mit vergleichbaren ausländischen Instituten austauschen und auf einheitliche Standards im Umgang mit KI mit internationalen Partnern hinwirken. 

Zahlreiche Staaten verfügen bereits über solche Institute, in Deutschland nahm bisher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) Aufgaben in diesem Bereich wahr.

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Ein internationales Treffen zur Standardisierung von KI-Standards fand etwa im Dezember in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt, bei dem auch das BSI vertreten war. 

Bislang kümmerte sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Deutschland um KI-Angelegenheiten.
Bislang kümmerte sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Deutschland um KI-Angelegenheiten.  © Thomas Banneyer/dpa

Auch Gesetze zur Versorgung in Krisenzeiten stehen auf dem Prüfstand

Der Sicherheitsrat unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) befasste sich ferner mit der sicherheitspolitischen Lage im Nahen und Mittleren Osten. Beschlossen wurde zudem, Gesetze zur Versorgung der Bevölkerung und der Streitkräfte mit lebenswichtigen Gütern und kritischer Infrastruktur zu überprüfen und sie an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. 

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte den Nationalen Sicherheitsrat im vergangenen Jahr gegründet, um auf Krisen und Bedrohungen aller Art schnell und effektiv reagieren zu können. Neben Mitgliedern der Bundesregierung und Sicherheitsbehörden können auch Vertreter der Länder eingeladen werden.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

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