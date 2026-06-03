03.06.2026 08:35 Immer mehr Menschen bekommen deutschen Pass: Einbürgerungen auf dem Höchststand

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2025 erwarben rund 332.500 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht.

Deutschland - Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Rund 332.500 Menschen schlossen im vergangenen Jahr den Einbürgerungsprozess ab. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, erwarben 2025 rund 332.500 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten ließen sich erneut Menschen aus Syrien einbürgern, danach folgten - jedoch mit deutlichem Abstand - Einbürgerungen von Menschen mit türkischer und russischer Staatsangehörigkeit.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa