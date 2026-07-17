17.07.2026 13:06 Große Mehrheit ist gegen Friedrich Merz und hält Reformen für ungerecht

Eine aktuelle Umfrage für das ZDF-Politbarometer zeigt: Eine große Mehrheit ist gegen die Reformen der schwarz-roten Bundesregierung und hält sie für ungerecht!

Von Florian Gürtler

Mainz - Mit einer Kaskade von Reformen möchte die schwarz-rote Bundesregierung das stagnierende Wirtschaftswachstum in Deutschland ankurbeln. Doch eine aktuelle Umfrage für das ZDF-Politbarometer zeigt, dass eine große Mehrheit die bereits beschlossenen sowie die geplanten Maßnahmen für ungerecht hält. Die Unterstützung für die Regierungsparteien ist weiterhin mau, das Ansehen von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) weiter extrem schlecht!

Not amused: Eine große Mehrheit lehnt die schwarz-roten Reformen ab und ist unzufrieden mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU). © Michael Kappeler/dpa Die geplanten Reformen bei Steuern, Rente, Arbeitsmarkt und Wirtschaft sowie die bereits beschlossenen Reformen im Gesundheitssystem bringen Belastungen für die Bürger mit sich, wie etwa höhere Zuzahlungen bei Medikamenten oder die Pflicht zur Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag. Auch sollen die sogenannten "Sachgrundlosen Befristungen" bei Neueinstellungen deutlich ausgeweitet und die Rentenbeiträge erhöht werden. Rund 81 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, dass "die geplanten Belastungen eher ungerecht verteilt sind", wie ein ZDF-Sprecher erklärte. Lediglich 12 Prozent hielten die Verteilung der Lasten für gerecht. (Etwa 7 Prozent machten keine Angaben.) Zudem habe eine repräsentative Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 14. bis zum 16. Juli im Auftrag des Mainzer Senders ergeben, dass nur 30 Prozent der Auffassung sind, dass die schwarz-roten Reformen "in die richtige Richtung gehen". Nicht dieser Meinung sind 63 Prozent. Politik Deutschland Umstrittenes Paket beschlossen: Beim Thema Gesundheit wird gespart! Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die Bundesregierung kein gutes Ansehen genießt.

Die Reformen der schwarz-roten Bundesregierung stoßen bei einem Großteil der Bürgerinnen und Bürger auf Ablehnung. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

68 Prozent sagen: Bundesregierung leistet schlechte Arbeit

Das Ansehen der schwarz-roten Bundesregierung ist schlecht, die Zufriedenheit mit dem Bundeskanzler im Keller. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen Laut der Umfrage finden 68 Prozent, dass das Kabinett von Friedrich Merz schlechte Arbeit leistet. Nur 27 Prozent attestieren der Regierung gute Arbeit. Die Ablehnung des Bundeskanzlers in der Bevölkerung ist schon seit geraumer Zeit extrem hoch - und auch die jüngste Umfrage bestätigt dies: 70 Prozent sind mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden. Zufrieden mit dem Wirken von Friedrich Merz sind lediglich 27 Prozent. Wie üblich erhob die Forschungsgruppe Wahlen auch eine sogenannte Projektion "wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre". Politik Deutschland Neues Heizungsgesetz beschlossen: Bundestag macht Habeck-Regel rückgängig Das Ergebnis der Umfrage: Die in Teilen rechtsextreme AfD käme auf 27 Prozent (minus 1 im Vergleich zur letzten Umfrage für das ZDF-Politbarometer) und wäre damit stärkste Kraft im Bundestag. CDU und CSU würden mit zusammen 23 Prozent (minus 1) auf dem zweiten Platz landen, gefolgt von den Grünen mit 14 Prozent (plus 2). Die Linke käme auf 13 Prozent (plus 2) und läge damit vor der SPD, die auf 12 Prozent (minus 1) käme. "Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot nach wie vor keine Mehrheit", ergänzte der ZDF-Sprecher. Auch dieser Trend zieht sich schon seit längerer Zeit durch die Umfragen für das Politbarometer.

Wäre am kommenden Sonntag "wirklich Bundestagswahl", die AfD würde als stärkste Partei ins Parlament einziehen, die SPD als schwächste Partei. Die FDP würde an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Eine deutliche Mehrheit hält die zurückliegende extreme Hitzewelle für eine Folge des Klimawandels. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen