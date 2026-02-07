 786

Ab heute: Neuer Personalausweis kostet jetzt deutlich mehr

Wer einen neuen Personalausweis braucht, muss dafür ab diesem Samstag mehr bezahlen.

Von Martina Herzog

Das Bundesinnenministerium begründet den Preisanstieg für neue Personalausweise mit höheren Herstellungskosten- und Personalkosten. (Symbolbild)
Das Bundesinnenministerium begründet den Preisanstieg für neue Personalausweise mit höheren Herstellungskosten- und Personalkosten. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wer 24 Jahre und älter ist, muss statt bislang 37 nun 46 Euro bezahlen.

Wer zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger ist, muss statt 22,80 künftig 27,60 Euro berappen.

Das sieht eine Verordnung des Bundesinnenministeriums vor. Begründet wird dies durch gestiegene Herstellungs- und Personalkosten.

