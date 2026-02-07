Ab heute: Neuer Personalausweis kostet jetzt deutlich mehr

Berlin - Wer einen neuen Personalausweis braucht, muss dafür ab diesem Samstag mehr bezahlen.

Das Bundesinnenministerium begründet den Preisanstieg für neue Personalausweise mit höheren Herstellungskosten- und Personalkosten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wer 24 Jahre und älter ist, muss statt bislang 37 nun 46 Euro bezahlen.

Wer zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger ist, muss statt 22,80 künftig 27,60 Euro berappen.