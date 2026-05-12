Bildungsdebakel in NRW: Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt drastisch
Von Christoph Driessen
Düsseldorf - Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss ist 2025 in Nordrhein-Westfalen auf einen Zehnjahreshöchststand gestiegen.
Wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte, haben im Abgangsjahr 2025 7430 von insgesamt 178.135 Schülerinnen und Schülern in NRW eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen.
Das entspreche einem Anteil von 4,2 Prozent. 2015 lag der Anteil der Abgänger ohne Abschluss bei 2,2 Prozent.
Eine der Ursachen für die Zunahme hängt möglicherweise mit den in der Zwischenzeit dazugekommenen Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine zusammen.
Die meisten ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss besaßen 2025 die ukrainische Staatsangehörigkeit, wie aus einer anderen Erhebung des Statistikamtes hervorgeht.
Ukrainische Schülerinnen und Schüler sind traurige Spitze
Betrachte man die zehn Staatsangehörigkeiten mit den meisten Schulabgängen ohne Abschluss, zeige sich, dass unter den ukrainischen Schulabgängern mit 38 Prozent der höchste Anteil an Abgängern ohne Abschluss verzeichnet worden sei, hieß es.
Dieser Wert liege deutlich über den Anteilen der übrigen Staatsangehörigkeiten.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa