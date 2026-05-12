Bildungsdebakel in NRW: Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss steigt drastisch

Düsseldorf - Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss ist 2025 in Nordrhein-Westfalen auf einen Zehnjahreshöchststand gestiegen.

7430 Schüler in NRW haben im Abgangsjahr 2025 eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen. (Symbolfoto) © Michael Brandt/dpa

Wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilte, haben im Abgangsjahr 2025 7430 von insgesamt 178.135 Schülerinnen und Schülern in NRW eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen.

Das entspreche einem Anteil von 4,2 Prozent. 2015 lag der Anteil der Abgänger ohne Abschluss bei 2,2 Prozent.

Eine der Ursachen für die Zunahme hängt möglicherweise mit den in der Zwischenzeit dazugekommenen Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine zusammen.

Die meisten ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss besaßen 2025 die ukrainische Staatsangehörigkeit, wie aus einer anderen Erhebung des Statistikamtes hervorgeht.