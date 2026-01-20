Nach Kritikwelle: Schulministerin Feller will in NRW Distanzunterricht trainieren lassen

Düsseldorf - NRW-Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU ) hat nach der Glatteisgefahr vergangene Woche kritische Punkte angesprochen.

CDU-Politikerin Dorothee Feller (59) ist seit dem 29. Juni 2022 Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. © Oliver Berg/dpa

"Wir erwarten natürlich, dass unsere Schulen eine Notbetreuung anbieten, wenn wir Distanzunterricht anordnen. Das haben offenbar nicht alle gemacht. Hier müssen wir nachsteuern", sagte sie der "Rheinischen Post" (Dienstag).

Zweitens: "Wir müssen die Verfahren weiter einüben. Wir ermutigen die Schulen ausdrücklich, die Abläufe beim Distanzunterricht künftig einmal im Jahr zu trainieren", sagte Feller.

"Das lässt sich auch in den Klassen simulieren: digitales Einwählen oder das Verschicken von Arbeitspaketen", so die Schulministerin. "Alle Schulen stehen in der Verantwortung, auf Distanzunterricht vorbereitet zu sein."

Angesprochen auf die mangelnde Ausstattung für digitalen Distanzunterricht an vielen Schulen sagte sie, Distanzunterricht müsse nicht unbedingt digital sein.