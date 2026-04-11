Bleiben nun endgültig die Gelder weg? Unmut an der Unischule

Dresden - Experiment auf Eis: Seit Gründung der Universitätsschule (2019) erproben die Schüler in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der TU Dresden neue Bildungswege im Unterricht.

Der "Universitätsschule " in Dresden Plauen sind die Fördermittel für die wissenschaftliche Arbeit gestrichen worden. © Holm Hellis

Damit ist jetzt Schluss, denn der Freistaat stoppte zum Januar den Zuschuss für die Begleitforschung an der "Schule der Zukunft".

Mit einem offnen Brief wendet sich der Elternrat an Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).

"Der Freistaat Sachsen und die TU Dresden verspielen die Chance, diese zukunftsgewandten Ideen in Echtzeit von Bildungsforschenden vor Ort untersuchen und weiterentwickeln zu lassen", heißt es in dem Brief.