Bildungskrise in Brandenburg: Immer mehr Jugendliche ohne Abschluss

Potsdam - Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss hat in Brandenburg das höchste Niveau seit zehn Jahren erreicht. Fast 2000 Schülerinnen und Schüler verlassen dort ohne Abschluss die Schule.

Brandenburg liegt mit seinem Anteil an Abgängern ohne Abschluss bundesweit auf dem elften Rang. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Im Schuljahr 2024/2025 hätten 1949 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Berufsbildungsreife verlassen, wie aus einer Statistik des Bildungsministeriums hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von acht Prozent.

Mit diesem Anteil der Abgänger ohne Abschluss liegt Brandenburg bundesweit auf dem elften Rang. Das geht aus einem Bericht der Rechercheplattform "Correctiv" hervor. Ganz vorn ist Sachsen-Anhalt mit 13,4 Prozent. Bundesweit hat die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss demnach mit mehr als 64.000 einen neuen Höhepunkt erreicht.

Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmann (47, CDU) will der Entwicklung in Brandenburg mit dem neuen Landesprogramm "Duales Lernen" entgegenwirken, wie er im April sagte. Das Programm will theoretisches Lernen in der Schule mit praxisorientiertem Lernen verzahnen - mit Genehmigung auch jenseits des Schulgesetzes.

Hoffmann will außerdem eine Lesen-Schreiben-Rechnen-Offensive an den Schulen starten.