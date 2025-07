Erschwerte Voraussetzungen für Studienplätze: Köln ganz vorn

Düsseldorf - Wer ab Herbst in Nordrhein-Westfalen studieren will, muss bei rund jedem vierten Studienfach mit einer Zugangsbeschränkung rechnen.

Alles in Kürze

In Köln sind 40 Prozent der Studienfächer mit einer Zugangsbeschränkung belegt. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) liegt der Anteil mit einem Numerus Clausus (NC), einer Eignungsprüfung oder einem Auswahlverfahren, zum Wintersemester 2025/2026 bei 26,2 Prozent.

Im Vergleichszeitraum 2024/2025 lag die Quote noch bei 27,9 Prozent. Damit liegt der Wert in NRW unter dem Bundesdurchschnitt von 32,5 Prozent und im Ländervergleich auf Platz neun.

Je nach Region und Stadt gibt es allerdings große Unterschiede. Köln liegt mit einer Quote von 40 Prozent an der Spitze, in Paderborn sind nur drei Prozent der Fächer mit einer Zugangsbeschränkung belegt.

Die deutlichsten Rückgänge gab es mit 16 Prozentpunkten in Essen sowie in Bochum und Köln mit jeweils sechs.

Während in NRW bei den Ingenieurwissenschaften nur 11,7 Prozent der Studienangebote mit einer Zugangsbeschränkung belegt sind, liegen die Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften mit 36,5 Prozent vorn.