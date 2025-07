Sächsischer Lehrerverband: Migrationsquote an Grundschulen "nicht umsetzbar"

Werden Kinder mit Migrationshintergrund künftig per Quote an Grundschulen verteilt? Sachsens Philologenverband hält nichts davon. © Marijan Murat/dpa

"Zum einen haben auch Kinder ohne Migrationsgeschichte mitunter große Schwierigkeiten im Gebrauch der deutschen Bildungssprache, zum anderen ist eine solche Idee rein verwaltungstechnisch nicht umsetzbar", sagte der Landesvorsitzende Thomas Langer der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig.

Demnach würde eine Migrationsquote eine grundsätzliche Änderung im Verteilmechanismus der einzuschulenden Kinder auf die Grundschulen zur Voraussetzung machen.

Derzeit verteilten die Städte und Gemeinden die Kinder über ihre jeweiligen Schulbezirke an die Bildungseinrichtungen. "Dies müsste abgeschafft und Grundschüler per Quote über die Städte verteilt werden. Das will keiner", so Langer weiter.

Wichtiger sei stattdessen vor allem ausreichender Deutschunterricht mit gut ausgebildeten Grundschullehrerkräften und "dass diejenigen, die damit Schwierigkeiten haben, seien sie mit oder ohne Migrationsgeschichte, viel mehr Förderung erhalten", so der Landesvorsitzende.