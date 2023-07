Jede dritte Unterrichtsstunde fällt aus: Jetzt machen Eltern den Ministern Dampf!

Der Landeselternrat befürchtet auch im kommenden Schuljahr massiven Unterrichtsausfall. © imago images/Michael Weber

Der Elternrat sah es schon vor Jahren kommen: "Massiver Lehrermangel, der die Bildung unserer Kinder gefährdet und keine Lösungen in Sicht", ärgert sich die Vorsitzende Sara Schlüter (35).



"Es ist kein Einzelfall, dass in sächsischen Schulen jede sechste Schulstunde ausfällt."

An Förderschulen sei ein Unterrichtsausfall von 30 Prozent und darüber bereits bittere Realität. Das Kultusministerium widerspricht: "Der Unterrichtsausfall an den Förderschulen war zwar am höchsten und lag aber bei etwas über 14 Prozent", sagt Sprecher Dirk Reelfs (61).

"In der Gesamtbetrachtung für alle Schularten muss man für das erste Schulhalbjahr 2022/23 feststellen, dass von rund 10,2 Millionen Gesamtstundensoll rund 860.000 Stunden ausgefallen sind. Damit kommen wir auf 8,4 Prozent."