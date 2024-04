Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium im Ländle? Entscheidung gefallen!

Stuttgart - Eine Elterninitiative ist damit gescheitert, in Baden-Württemberg mit einem Volksantrag die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium zu erzwingen.

In der Debatte über den Volksantrag der Elterninitiative hatten CDU und Grüne angekündigt, gegen den Entwurf stimmen zu wollen, FDP , SPD und AfD sprachen sich in der Debatte dafür aus.

Der Landtag lehnte den Gesetzentwurf der Eltern am heutigen Mittwoch mehrheitlich ab. Trotz der Ablehnung des Volksantrags will das Land das neunjährige Gymnasium aber wieder als Regelform einführen, voraussichtlich zum Schuljahr 2025/2026.

Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. G9 gibt es nur als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen.