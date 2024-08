Wahlprogramm-Check: Wie die Parteien die Bildung in Sachsen verbessern wollen

Dresden - Am Montag beginnt in Sachsen das neue Schuljahr. Mit den alten Problemen: Lehrermangel und Unterrichtsausfall. Das Thema Bildung spielt im aktuellen Landtagswahlkampf deshalb eine gewichtige Rolle. In ihren Programmen haben die Parteien recht unterschiedliche Ansätze, die Qualität des Bildungssystems zu verbessern.