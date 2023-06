Umweltsenator Kerstan sieht Wasserstoff beim Heizen als Irrweg an

Umweltsenator Jens Kerstan (57, Grüne) kritisiert den Fokus auf Wasserstoff beim zukünftigen Heizen. (Archivbild) © Oliver Wunder/TAG24

Jeder, der auf solche Heizungen setze, werde ein Fiasko erleben und das in wenigen Jahren teuer bezahlen, sagte der Politiker am Montag bei der Präsentation des Jahresabschlusses der Hamburger Energiewerke. Von 2027 an werden CO2-Emissionen aus Gasheizungen in den Emissionshandel einbezogen.

Das bedeute, der Gaspreis werde jedes Jahr steigen - "egal was auf den Weltmärkten passiert", sagte Kerstan, der sowohl Aufsichtsratschef der Hamburger Energiewerke als auch der städtischen Gasnetz Hamburg GmbH ist.

Ganz sicher nicht kommen werde dagegen Wasserstoff als Brennstoff. "Wasserstoff wird bei der Beheizung von Wohnungen in Zukunft keine Rolle spielen", sagte Kerstan. Die vor allem von der FDP in Berlin viel gepriesene Technologieoffenheit sei eine Fata Morgana.

"Das ist wirklich unverantwortlich, was da passiert, und ich kann wirklich nur hoffen, dass Bürgerinnen und Bürger sich wirklich nicht in diese (...) Sackgasse treiben lassen."

Es sei ein Mythos, "dass da irgendwann einmal gegen sämtliche Naturgesetze dieser Welt auf einmal irgendwas möglich wird", warnte Kerstan.